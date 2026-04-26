Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.04.2026: Schatzsuche für Erwachsene
92 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Familie Lorenz hat angeblich einen verborgenen Familienschatz. Blöd nur, dass niemand weiß, wo genau der ist. So verborgen ist er also, der Schatz. Vermutet wird, dass er sich im Garten befindet. Hier sollen Carsten Konze und Markus Brüche mit ihren Metalldetektoren den Boden absuchen. Eine Maurerkelle hingegen reicht Schatzsucher Simon Bourne. Er ist auf die Schatzsuche im Schlamm der Londoner Themse spezialisiert. Und er wird schnell fündig ...
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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