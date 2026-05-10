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Abenteuer Leben am Sonntag

Cornel reist: Camping in Thailand

Kabel EinsFolge vom 10.05.2026
Cornel reist: Camping in Thailand

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.05.2026: Cornel reist: Camping in Thailand

90 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Reisereporter Cornel Bunz wagt ein Urlaubs-Experiment: Mit dem Wohnmobil durch Thailand! Das exotische Badeparadies ist eines der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen - doch beim Thema Camping ist es noch völliges Neuland. Cornel und sein Kameramann Didi testen Wohnmobil und Campingplätze, erkunden Strände und Sehenswürdigkeiten - und wagen sich mit dem Camper sogar mitten nach Bangkok.

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