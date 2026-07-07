Penne, Caprese, Pfannenbrot – was kann da schiefgehen?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.07.2026: Penne, Caprese, Pfannenbrot – was kann da schiefgehen?
28 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Chefkoch Achim Müller stellt seine Nachwuchsköche vor eine auf den ersten Blick scheinbar einfache Aufgabe. Penne all’arrabbiata, Tomatensalat Caprese und frisch gebackenes Pfannenbrot – was soll dabei schon groß schiefgehen? Die Antwort lautet: so ziemlich alles. Wenn Chili, Teig, Timing und jede Menge Nervosität aufeinandertreffen, ist das Küchenchaos praktisch vorprogrammiert. Kleine Fehler, hektische Momente und so manche Überraschung sorgen dabei für jede Menge Trubel und Spannung am Herd.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins