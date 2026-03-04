Koch des Jahres 2025: Wer holt die Krone der Kulinarik?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.03.2026: Koch des Jahres 2025: Wer holt die Krone der Kulinarik?
41 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Beim Wettbewerb „Koch des Jahres 2025“ in Essen treten sieben Profiköche gegeneinander an. In nur fünf Stunden müssen sie ein Drei-Gänge-Menü in sechsfacher Ausführung für die Jury zubereiten. Es geht um 5000 Euro Preisgeld und die Krone der Kulinarik. Im Fokus stehen Julio Pizarro aus Hessen mit Einflüssen aus seiner peruanischen Heimat, während der Finalist Helge Straub-Schilling auf regionale Zutaten setzt. Wer überzeugt die Jury am Ende mit Kreativität, Originalität und Geschmack?
