Privatinsel, Promis, Paradies: Die LuxusreisezieleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.03.2026: Privatinsel, Promis, Paradies: Die Luxusreiseziele
42 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Traumziele wie Bora Bora, Bahamas und Antigua stehen für Luxus, Exklusivität und paradiesische Strände. Auf Bora Bora verbringt Reporterin Viviane eine Nacht im teuersten Resort der Insel und testet, welchen Service Gäste dort erwarten dürfen. Auf den Bahamas führt Ben Simmons gleich drei Hotels mit zahlreichen Promigästen – nur wenige Schritte vom Pink Sand Beach entfernt. Antigua begeistert mit karibischer Lebensfreude, Schwimmen mit Rochen und einem exklusiven Resort auf einer Privatinsel.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020, Season 2022-2024, Season 2026: Kabel Eins & © Season 2020: kabel eins