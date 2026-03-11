Junger Wilder – Der KochwettkampfJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.03.2026: Junger Wilder – Der Kochwettkampf
43 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Die drei Starköche unter 30 Jahren – Christoph Fürnschuß, Marco Goel und Moritz Jaronek treten in einem spannenden Wettkampf gegeneinander an. In nur vier Stunden müssen sie ein Überraschungsmenü kreieren, das drei Pflichtzutaten enthält: Wolfsbarsch, Schwarzfederhuhn und Venusmuscheln im Dessert. Vor den Augen der Kochjuroren und zahlreicher Zuschauer in der offenen Arena geht es um den Titel „Junger Wilder“. Wer wird am Ende überzeugen und den Sieg nach Hause holen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins