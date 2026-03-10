Grüne Woche: Achims kulinarische WeltreiseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.03.2026: Grüne Woche: Achims kulinarische Weltreise
42 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Die Grüne Woche lockt mit internationalen Spezialitäten aus über 60 Ländern nach Berlin. Kultkoch Achim Müller stürzt sich ins kulinarische Getümmel und sucht seine persönlichen Top 3 Food-Favoriten. Auf seiner Entdeckungstour erfährt er, was die Holländer an ihren legendären Stroopwaffels so begeistert und warum ein vermeintlich simples Sandwich in Portugal Kultstatus genießt. Eine Genussreise um die Welt – ohne Berlin zu verlassen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins