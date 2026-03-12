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Abenteuer Leben täglich

Wenn Gold zum Geld wird

Kabel EinsFolge vom 12.03.2026
Wenn Gold zum Geld wird

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.03.2026: Wenn Gold zum Geld wird

41 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Gold ist so wertvoll wie selten zuvor – doch worauf sollte man beim Verkauf achten und wie lassen sich Fälschungen erkennen? In München wird Goldexperte Gottfried in seiner Goldankaufstelle durch den Arbeitsalltag begleitet. Zwischen Zahngold, Erbstücken und altem Schmuck aus dem Keller prüft er jedes Teil genau: Es wird gewogen und mit einem speziellen Röntgengerät analysiert. Außerdem erklärt der Experte, woran man seriöse Händler erkennt – und was am Ende wirklich wertvoll ist.

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