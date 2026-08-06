Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.08.2026: Paella unter Palmen
42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Eine saftige Paella Mixta mit Hühnerfleisch und Meeresfrüchten, was gibt’s denn bitte Herrlicheres? Und dann kocht unser Achim das Ganze auch noch unter der Sonne Spaniens, und zwar auf Deutschlands liebster Urlaubsinsel Mallorca. Dafür hat sich der Chefkoch sogar eine richtig schmucke Finca organisiert. Aber aufgepasst: Dort muss er sich den Kreationen der Kandidaten stellen. Die sollen das Gericht nämlich möglichst originalgetreu nachkochen. Ob das wohl gutgeht, wenn die Jugend am Herd steht?!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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