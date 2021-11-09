Thema u. a.: Harte Strafe für Handy-Verstoß - Polizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.11.2021: Thema u. a.: Harte Strafe für Handy-Verstoß - Polizei Sittensen
Folge vom 09.11.2021
Auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg kontrollieren Sebastian und Daniel von der Autobahnpolizei Lkw auf Sicherheitsverletzungen. Es dauert nicht lange, da entdecken die beiden einen folgenschweren Verstoß. Und: Gerichtsvollzieher Timo ist in Brandenburg auf dem Weg zu einer Schuldnerin, die seit acht Monaten keine Miete mehr zahlt. Vor Ort muss der Gerichtsvollzieher die Wohnung der Frau zwangsöffnen lassen - doch die Dame lässt nicht mit sich reden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
