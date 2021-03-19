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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Nichts für schwache Hundenerven - BuPo Hundeführer und Diensthunde

Kabel EinsFolge vom 19.03.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.03.2021: Thema u. a.: Nichts für schwache Hundenerven - BuPo Hundeführer und Diensthunde

63 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 12

In ihrem Alltag als Bundespolizisten müssen die Diensthundeführer und ihre Polizeihunde auf jede noch so brenzlige Situation vorbereitet sein. Sven und seine Kollegen bilden in Magdeburg insgesamt 13 Diensthunde für genau solche Extremsituationen aus. Und: Bremerhaven. Marco und Thomas von der Verkehrskontrolle werden von einem stark blutenden Mann um Hilfe gebeten. Doch vor Ort leugnet er den Anruf und verweigert jegliche Hilfe. Weshalb verhält sich der Mann so seltsam?

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