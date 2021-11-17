Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Betrunkener pöbelt im Sexshop - Polizei Osnabrück

Kabel Eins
Folge vom 17.11.2021
Thema u. a.: Betrunkener pöbelt im Sexshop - Polizei Osnabrück

61 Min.Folge vom 17.11.2021Ab 12

In Osnabrück werden Tim Trappe und Andre Schminder vom Verkehrsunfalldienst von Kollegen zur Unterstützung gerufen: Ein Randalierer lässt nicht locker und belästigt eine Verkäuferin im Sexshop. Und: Tierschützer Stefan Klippstein aus Berlin deckt heute einen besonderen Fall auf: Mit seiner Kollegin Melanie überprüft er eine verdächtige Anzeige für Kanarienvögel. Was die beiden anschließend in der Wohnung des Verkäufers vorfinden, ist selbst für den erfahrenen Stefan ein Schock.

