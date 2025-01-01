Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
58 Min.Ab 12

In Wolfsburg sind die Fahrradpolizisten Jan und Silke mobil auf ihren E-Bikes unterwegs und kontrollieren Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer. Es dauert nicht lange bis den beiden Beamten ein E-Scooter-Fahrer mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen in die Arme fährt. Und: Im Oktober wurden die Corona-Beschränkungen in Bayern gelockert und Discotheken durften wieder öffnen. Für Türsteher Neschko und Markus aus dem "Schlagergarten" in München bedeutet das wieder jede Menge Arbeit.

