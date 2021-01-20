Thema u. a.: Oldenburger Polizei überführt Handysünder per DachkameraJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.01.2021: Thema u. a.: Oldenburger Polizei überführt Handysünder per Dachkamera
63 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 12
Auf Autobahnen kommt es immer wieder zu schweren Auffahrunfällen. Grund dafür ist oft die unerlaubte Nutzung des Smartphones am Steuer. Die Autobahnpolizei hat deshalb erstmals auf einem Zivilfahrzeug eine Kamera montiert, mit der sie direkt in das Innere der Führerkabinen filmen kann. Und: Weißenfels in Sachsen-Anhalt: Im Auftrag von Ordnungsamt und Polizei kontrollieren Frank und Omar, ob sich alle an die Corona-Auflagen halten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
