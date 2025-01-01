Thema u. a.: Aufgemotzte Felgen - Poser und Tuningkontrolle MainzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Aufgemotzte Felgen - Poser und Tuningkontrolle Mainz
64 Min. Ab 12
Simon Resch und Christian Plötz von der Polizei in Worms kontrollieren heute einige getunte Fahrzeuge. Die Umbauten müssen nämlich ordnungsgemäß in den Fahrzeugschein eingetragen werden. Schon bald entdecken die Beamten einen Sportwagen, dessen Felgen nicht offiziell zugelassen sind. Handelt es sich hierbei womöglich um illegales Tuning? Und: Die Bundespolizisten Alex und Andy stellen am Hauptbahnhof einen jungen Mann zur Rede, der unter Drogenverdacht steht.
