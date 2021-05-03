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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Bloodhounds im Einsatz - Mantrailer Landespolizei Sachsen

Kabel EinsFolge vom 03.05.2021
Thema u. a.: Bloodhounds im Einsatz - Mantrailer Landespolizei Sachsen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.05.2021: Thema u. a.: Bloodhounds im Einsatz - Mantrailer Landespolizei Sachsen

64 Min.Folge vom 03.05.2021Ab 12

Armin Schweda bildet Spürhunde für die sächsische Landespolizei aus. Zuerst absolvieren die Bloodhounds ein spezielles Training, bevor es für Hund und Halter zur Prüfung geht. Denn die Tiere müssen für den Einsatz im Ernstfall gut vorbereitet sein. Und: Fritz Imbacher führt eine deutsche Autowerkstatt in Kuala Lumpur. Heute muss er die Oldtimer-Limousine des malaysischen Königs reparieren.

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