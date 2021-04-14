Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Sexualstraftäter am Hauptbahnhof - BuPo Dresden

Kabel EinsFolge vom 14.04.2021
Thema u. a.: Sexualstraftäter am Hauptbahnhof - BuPo Dresden

Folge vom 14.04.2021: Thema u. a.: Sexualstraftäter am Hauptbahnhof - BuPo Dresden

63 Min.Folge vom 14.04.2021Ab 12

Die Bundespolizisten Ralf und Thomas nehmen einen Verdächtigen am Hauptbahnhof in Dresden unter die Lupe. Dabei stellt sich heraus, dass der Mann eigentlich wegen eines Sexualdelikts im Gefängnis sitzen müsste. Und: Timo und Detlef arbeiten für einen privaten Sicherheitsdienst und kontrollieren die Busse von Tübingen auf Schwarzfahrer.

