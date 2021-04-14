Thema u. a.: Sexualstraftäter am Hauptbahnhof - BuPo DresdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.04.2021: Thema u. a.: Sexualstraftäter am Hauptbahnhof - BuPo Dresden
Die Bundespolizisten Ralf und Thomas nehmen einen Verdächtigen am Hauptbahnhof in Dresden unter die Lupe. Dabei stellt sich heraus, dass der Mann eigentlich wegen eines Sexualdelikts im Gefängnis sitzen müsste. Und: Timo und Detlef arbeiten für einen privaten Sicherheitsdienst und kontrollieren die Busse von Tübingen auf Schwarzfahrer.
