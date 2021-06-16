Thema u. a.: Bombenalarm in der Uckermark - SprengmeisterJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.06.2021: Thema u. a.: Bombenalarm in der Uckermark - Sprengmeister
61 Min.Folge vom 16.06.2021Ab 12
In der Uckermark macht sich Sprengmeister André Vogel auf die Suche nach scharfen Überbleibseln aus der Kriegszeit. Da will jeder Schritt gut gewählt sein, denn André weiß nie, ob eine Granate nicht doch plötzlich zündet. Und: Um für Sicherheit auf der Autobahn zu sorgen, wird in Göttingen eine Großkontrolle durchgeführt. Die Polizisten Stefan und Kay entdecken bei einem Lkw direkt mehrere schwer beschädigte Reifen - doch das ist nicht der einzige Verstoß ...
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins