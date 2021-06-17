Thema u. a.: Alarm am Hauptbahnhof - Bundespolizei MünchenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.06.2021: Thema u. a.: Alarm am Hauptbahnhof - Bundespolizei München
61 Min.Folge vom 17.06.2021Ab 12
Für die Sicherheit am Hauptbahnhof München sorgen die Bundespolizisten Ole und Patrick. Ein Mann mit Schusswaffe soll hier unterwegs sein. Mit Maschinenpistolen bewaffnet, fahnden die Bundespolizisten nach dem Mann. Und: Motocross-Fahrer Jörg Niemeyer ist der Organisator des Oldtimer Moto-Cross Rennens in Wietstock, Brandenburg. Dort sollen morgen über 100 Bikes über die Sandpiste düsen - doch schon beim Aufbau gibt es Probleme.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins