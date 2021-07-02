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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Auf der Liege vom Festivalgelände - Security Electric Love Festival

Kabel EinsFolge vom 02.07.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 02.07.2021: Thema u. a.: Auf der Liege vom Festivalgelände - Security Electric Love Festival

60 Min.Folge vom 02.07.2021Ab 12

Die Security-Männer Sebastian Basler, Rico Szentara und Raphael Prokasky sorgen auf dem alljährlichen Festival "Electric Love" in Salzburg für Sicherheit. Bei einem Kontroll-Rundgang entdecken sie einen betrunkenen Mann am Bauzaun lehnen. Da helfen nur noch die Sanitäter. Und: In Dresden bildet die Polizeihauptmeisterin Claudia Polizeipferde der Reiterstaffel Sachsen aus. Das Training ist nichts für schwache Nerven, denn Mensch und Tier müssen auf jede Situation vorbereitet sein.

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