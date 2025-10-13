Thema u.a.: Geschwindigkeitskontrollen in SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.10.2025: Thema u.a.: Geschwindigkeitskontrollen in Südtirol
61 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Die Straßen hoch zu den Pässen in Südtirol sind häufig eng und die Kehren steil. Gerade im Sommer wollen immer wieder Fahrer von Sportwagen, Motorrädern und Rennräder wissen, wie schnell sie da durchkommen. Mirco Macaluso von der Carabinieri Bruneck versteht daher nur wenig Spaß, wenn man in den Bergen zu viel Gas gibt. Dann ist auch schnell mal der Führerschein eingezogen
