Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Der Held des Heide Parks!

Kabel EinsFolge vom 12.12.2025
Thema u. a.: Der Held des Heide Parks!

Thema u. a.: Der Held des Heide Parks!Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.12.2025: Thema u. a.: Der Held des Heide Parks!

60 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Im größten Freizeitpark Norddeutschlands sorgt Maik Britten täglich für die Sicherheit der mehr als 12.000 Besucher. Ob verlorengegangene Kinder, verbotene Gegenstände in der Achterbahn oder Besucher mit gefälschten Tickets – Security-Chef Maik Britten hat für jede schwierige Situation eine Lösung.

Alle verfügbaren Folgen