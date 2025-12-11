Thema u. a.: Drogengroßkontrolle auf dem Rastplatz „Wittenburger Land“Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.12.2025: Thema u. a.: Drogengroßkontrolle auf dem Rastplatz „Wittenburger Land“
60 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Täglich fahren mehr als 10.000 Fahrzeuge auf der Verbindungsstraße A24 zwischen Berlin und Hamburg. Zusammen mit Kollegen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern kontrollieren heute die Verkehrspolizisten Ole Stemmann und Christof Adebar die Fahrer und achten dabei verstärkt auf Alkohol- und Drogenverstöße.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
