Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Drogengroßkontrolle auf dem Rastplatz „Wittenburger Land“

Kabel EinsFolge vom 11.12.2025
Thema u. a.: Drogengroßkontrolle auf dem Rastplatz „Wittenburger Land“

Thema u. a.: Drogengroßkontrolle auf dem Rastplatz „Wittenburger Land“Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.12.2025: Thema u. a.: Drogengroßkontrolle auf dem Rastplatz „Wittenburger Land“

60 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Täglich fahren mehr als 10.000 Fahrzeuge auf der Verbindungsstraße A24 zwischen Berlin und Hamburg. Zusammen mit Kollegen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern kontrollieren heute die Verkehrspolizisten Ole Stemmann und Christof Adebar die Fahrer und achten dabei verstärkt auf Alkohol- und Drogenverstöße.

Alle verfügbaren Folgen