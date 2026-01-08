Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 08.01.2026
61 Min.Ab 12

Ein Notruf, der sofortiges Handeln erdfordert: In einer Wohnung in Wolfenbüttel hat ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Für Carolin Spilker und Matthais Pintak von der Polizei heißt das: jede Sekunde ist wichtig. Doch selbst bei der Fahrt mit Blaulicht und Martinshorn machen nicht immer alle Autofahrer Platz. Treffen die Polizisten noch rechtzeitig am Einsatzort ein?

