Thema u.a.: Unfallflucht auf der A7 und Schwarzwälder Kirschtorte vom Azubi

Kabel EinsFolge vom 12.01.2026
61 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Auf der A7 bei Hildesheim sind die Polizisten Jörg Eisebitt und Yannick Münzel auf Streife unterwegs. Der erste Einsatz: Ein Auto soll Ladung von seinem Anhänger verloren haben. Dadurch kam es nachfolgend zu einem Unfall. Da der Unfallverursacher weiterfuhr, machen sich die Autobahnpolizisten auf die Suche nach dem Fahrzeuggespann.

