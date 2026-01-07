Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Gefährliche Missachtung im Nürnberger Straßenverkehr

Kabel EinsFolge vom 07.01.2026
Thema u. a.: Gefährliche Missachtung im Nürnberger Straßenverkehr

Thema u. a.: Gefährliche Missachtung im Nürnberger StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.01.2026: Thema u. a.: Gefährliche Missachtung im Nürnberger Straßenverkehr

62 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Gefälschte Führerscheine, nicht angeschnallte Kinder und Autofahrer, die erst reagieren, wenn es zu spät ist. Im Fokus der Nürnberger Verkehrspolizisten stehen heute Kindersicherung und Anschnallpflicht. Ein Fahrer aus der Ukraine mit verdächtigem Führerschein, ein Vater, der die Sicherung seines Kindes missachtet und noch andere Vergehen. Dem genauen Blick der Verkehrspolizisten entgeht nichts.

Alle verfügbaren Folgen