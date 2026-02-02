Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 02.02.2026
60 Min.
Ab 12

Polizisten Inka B. und Helmut L. vom Verkehrsdienst Bremerhaven kontrollieren heute einen Transporter. Der weist Mängel an drei Reifen und einem Spiegel auf. Der Fahrer ist uneinsichtig und versucht sich herauszureden. Lassen die Polizisten ihn weiterfahren?

