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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Neun Leopard Panzer auf der Autobahn

Kabel EinsFolge vom 28.04.2025
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Neun Leopard Panzer auf der Autobahn

Neun Leopard Panzer auf der AutobahnJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.04.2025: Neun Leopard Panzer auf der Autobahn

60 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Der Leopard 2 A7V ist der modernste Kampfpanzer der Bundeswehr. Mit neun dieser jeweils mehr als 60 Tonnen schweren Gefährten geht es für das Panzerbatallion 104 auf eine Gefechtsübung. Doch dafür müssen die Panzer über die Autobahn und durch eine Ortschaft zum Verladebahnhof. Für die Besatzung und Panzerkommandant Philipp sind die normalen Straßen eine Herausforderung.

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