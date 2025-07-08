Thema u. a.: Hygienemängel in Stuttgarter KneipeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.07.2025: Thema u. a.: Hygienemängel in Stuttgarter Kneipe
62 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
In Stuttgart kontrollieren Axel Bornemann und Andreas Bunz eine Kneipe, die auch Speisen anbietet. Der erste Blick in die Küche stimmt die Kontrolleure positiv. Doch der Teufel liegt im Detail. Denn hinter der Abzugshaube findet Axel hartnäckige Fettverschmutzungen. Im Kühlschrank entdeckt Axel Schimmel. Die Zitronen und Limetten darin, müssen deshalb vorsichtshalber entsorgt werden. Die Mängel an der Wasserzapfanlage muss der Betreiber sofort beheben – sonst muss er sie stilllegen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins