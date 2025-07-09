Thema u.a.: Kochkurs in Hamburg: Königsberger Klopse selbst gemachtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.07.2025: Thema u.a.: Kochkurs in Hamburg: Königsberger Klopse selbst gemacht
61 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
In seiner Lernküche im Norden Hamburgs zeigt Koch Kevin von Holt den Schülern Sigrid und Jorge, wie man echte Königsberger Klopse zubereitet. Fertigprodukte überzeugen nicht – also geht’s zum Supermarkt für frische Zutaten. Sardellen im Hack und Kapern in der Soße machen den Klassiker besonders. Die beiden sind gespannt auf Kevins Tipps.
