Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Mirko Reeh in Berlin -Der Klassiker Buletten im Test

Kabel EinsFolge vom 14.07.2025
Thema u. a.: Mirko Reeh in Berlin -Der Klassiker Buletten im Test

Thema u. a.: Mirko Reeh in Berlin -Der Klassiker Buletten im TestJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.07.2025: Thema u. a.: Mirko Reeh in Berlin -Der Klassiker Buletten im Test

61 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12

Heute macht sich Koch Mirko Reeh auf den Weg nach Berlin. Er will prüfen, ob die Berliner Buletten wirklich halten, was sie versprechen: ein ehrliches, herzhaftes Essen für den kleinen Hunger. Als Undercover-Food-Tester in verschiedenen Imbissen unterwegs, stößt er dabei doch immer wieder auf so manche Überraschungen.

Alle verfügbaren Folgen