Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.07.2025: Thema u.a.: Mirko Reeh testet Stroopwaffel und Co. in Amsterdam
61 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12
Mirko Reeh ist heute in Amsterdam unterwegs, um die berühmte Stroopwafel zu testen – frisch gebacken, karamellgefüllt und mit allerlei Toppings. Der Foodtester hat gezielt Lokale ausgesucht, die im Netz mit besonders schlechten Bewertungen auffallen und will herausfinden, ob die Stroopwafeln dort wirklich so schlecht schmecken, wie ihr Ruf vermuten lässt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
