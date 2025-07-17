Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Unsichtbare Helden - So bleibt die Autobahn sicher

Kabel EinsFolge vom 17.07.2025
Thema u.a.: Unsichtbare Helden - So bleibt die Autobahn sicher

Thema u.a.: Unsichtbare Helden - So bleibt die Autobahn sicherJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.07.2025: Thema u.a.: Unsichtbare Helden - So bleibt die Autobahn sicher

61 Min.Ab 12

Auf Deutschlands Autobahnen sind sie die unsichtbaren Helden: Ingo Schneider und Auszubildende Melissa Pütz von der Straßenmeisterei Waldbröl halten die Straßen sicher und befahrbar. Ob Schilder aufstellen, Bäume schneiden oder Müll beseitigen, sie meistern täglich vielfältige Aufgaben mit Herz und Engagement.

