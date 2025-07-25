Zum Inhalt springenBarrierefrei
An der Grenze zu Österreich kontrollieren Melanie und Fabian vom Hauptzollamt Ulm den Reiseverkehr. Denn ab einem Warenwert von 300 Euro müssen Abgaben gezahlt werden. Die beiden überprüfen einen Mann, der ein Auto in der Schweiz gekauft hat und wollen sicherstellen, dass er alle Zollgebühren korrekt bezahlt hat.

