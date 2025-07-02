Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u.a.. Campingschrauber im Einsatz am Südseecamp

Kabel EinsFolge vom 02.07.2025
62 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12

Oliver Schmidt und Peter Trautmann reparieren am Südseecamp nördlich von Hannover alles rund ums Wohnmobil. Dauercamper Frank Hülsen und seine Frau Britta haben ein Problem mit ihrer Toilette: Nur ein dünner Spülstrahl und Überschwemmungen. Die Campingschrauber demontieren die Toilette komplett und lösen das Problem – auch wenn es knifflig wird

