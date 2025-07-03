Thema u. a.: Food-Tester Markus Grimm – Currywurst und CheesetartsJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.07.2025: Thema u. a.: Food-Tester Markus Grimm – Currywurst und Cheesetarts
60 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Food-Tester Markus Grimm ist heute in Oberhausen in einem Einkaufszentrum unterwegs. Allerdings nicht zum Shoppen, sondern zum „Snacken“. Denn hier bieten mehr als 50 Stände die unterschiedlichsten Leckereien an. Welches Team bekommt die meisten Punkte?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen