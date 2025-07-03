Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 03.07.2025
Food-Tester Markus Grimm ist heute in Oberhausen in einem Einkaufszentrum unterwegs. Allerdings nicht zum Shoppen, sondern zum „Snacken“. Denn hier bieten mehr als 50 Stände die unterschiedlichsten Leckereien an. Welches Team bekommt die meisten Punkte?

