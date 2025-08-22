Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Grill'n'Roll im Bayerischen Wald: Lucki Maurer rockt den Rost

Kabel Eins
Folge vom 22.08.2025
Thema u.a.: Grill’n’Roll im Bayerischen Wald: Lucki Maurer rockt den Rost

Thema u.a.: Grill’n’Roll im Bayerischen Wald: Lucki Maurer rockt den RostJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.08.2025: Thema u.a.: Grill’n’Roll im Bayerischen Wald: Lucki Maurer rockt den Rost

62 Min.
Ab 12

Starkoch Lucki Maurer wird Gastgeber: Beim „Bad Ass BBQ feat. The Boss Hoss“ treffen Grillkunst und Rock’n’Roll aufeinander. Gemeinsam mit den Berliner Country-Rockern, 18 Grillprofis und mehreren Bands lädt er 350 Gäste auf seinen Hof in Rattenberg. Ein kulinarisches Festival mit Herz, Glut und Musik – und eine neue Herausforderung für den Koch mit Leidenschaft.

