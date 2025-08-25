Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Autobahnpolizei Ludwigsburg und HSV_Greenkeeper

Kabel EinsFolge vom 25.08.2025
Thema u.a.: Autobahnpolizei Ludwigsburg und HSV_Greenkeeper

Thema u.a.: Autobahnpolizei Ludwigsburg und HSV_GreenkeeperJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.08.2025: Thema u.a.: Autobahnpolizei Ludwigsburg und HSV_Greenkeeper

61 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12

Großkontrolle auf der A8 bei Stuttgart: Mehr als 70 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und dem Strahlenschutzamt überprüfen Fahrzeuge und ihre Fahrer. Mit im Einsatz sind auch die Verkehrspolizisten Yeliz Ulusoy und Oliver Pieratzki. Sie sind spezialisiert auf die Kontrolle von Transporterladungen und die Aufdeckung illegalen Tunings.

Alle verfügbaren Folgen