Thema u.a.: Provida Freising und Flomarktleiter Parchim

61 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Alexander Fischer und Reinhard Huber von der Verkehrspolizei Freising ziehen Raser und Drängler aus dem Verkehr. Mit ihrem Videosystem messen sie die Geschwindigkeit und dokumentieren Verstöße. Wegen eines Geisterfahrers auf der A9 München–Nürnberg müssen die beiden heute schnell reagieren.

