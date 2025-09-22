Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.09.2025: Geldspürhund Münster
61 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Hundetrainerin Claudia Nüchter wird mit ihrem Geldspürhund in die Wohnung eines verstorbenen Rentners gerufen. Der Auftrag: das Auffinden von verstecktem Bargeld. Die Aufgabe ist schwierig – der Geruch des Todes und die Spuren der Tatortreinigung hängen noch in der Luft. Kann ihr Hund hier noch verborgenes Geld aufspüren?
