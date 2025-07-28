Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.07.2025
61 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12

Restposten-Profi Alexander Walzer geht auf Schnäppchenjagd – auf der Aktionswarenmesse in Köln. Für seinen Rambazambamarkt sucht er Topware zum Tiefstpreis und trifft dabei überraschend einen alten Freund: Großhändler Lars, der seine Musterware direkt aus dem Koffer verkauft. Zwischen Restposten und Sonderangeboten wird hier hart verhandelt.

