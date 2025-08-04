Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund – Großkontrolle im Lebensmittelgeschäft!

Kabel EinsFolge vom 04.08.2025
Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund – Großkontrolle im Lebensmittelgeschäft!

Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund – Großkontrolle im Lebensmittelgeschäft!Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.08.2025: Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund – Großkontrolle im Lebensmittelgeschäft!

60 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12

In der Nähe von Dortmund sind Mitarbeiter vom Hauptzollamt und Ordnungsamt heute gemeinsam unterwegs und kontrollieren in einem Lebensmittelladen. Die Zöllner Max und Niko finden mehrere gefälschte und unversteuerte Zigaretten und Kaffee. Mit welcher Strafe muss der Besitzer rechnen?

Alle verfügbaren Folgen