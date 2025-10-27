Thema u.a.: Zwischen Bodenpersonal und Cockpit - viel zu tun für Ramp-AgentinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.10.2025: Thema u.a.: Zwischen Bodenpersonal und Cockpit - viel zu tun für Ramp-Agentin
61 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Flughafen Berlin-Brandenburg “Willy Brandt“. Täglich starten und landen hier rund 500 Flugzeuge. Ramp-Agentin Tanja Nostic ist für die Abfertigung der Flugzeuge zuständig. Sie ist die Schnittstelle zwischen Bodenpersonal, Flughafengate und Cockpit bis zum sicheren Start der Maschinen. Und fast immer ist irgendetwas.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen