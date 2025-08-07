Thema u. a.: Mirko Reeh testet Tapas – Lecker oder Reinfall?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.08.2025: Thema u. a.: Mirko Reeh testet Tapas – Lecker oder Reinfall?
61 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Mallorca ist bekannt für Sonne, Strand – und Tapas. Foodtester Mirko Reeh besucht in Palma heute Lokale mit besonders schlechten Online-Bewertungen. Auf den Teller kommen Klassiker wie Patatas Bravas, Albóndigas und Calamari. Ob die Kritik gerechtfertigt ist, zeigt sein ehrlicher Geschmackstest.
