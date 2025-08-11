Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 11.08.2025
Folge vom 11.08.2025

Restauranttesterin Missy ist wieder unterwegs! Diesmal nimmt sie den westfälischen Kult-Snack Krüstchengulasch unter die Lupe: Knusprig, deftig, lecker oder doch nur eine lauwarme Enttäuschung? Geschmack, Qualität und Preis im ehrlichen Check!

