Thema u.a.: Schauinsland im Blick: Tuning-Check am BergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.08.2025: Thema u.a.: Schauinsland im Blick: Tuning-Check am Berg
60 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Im schönen Schwarzwald liegt ganz in der Nähe von Freiburg die ehemalige Bergrennstrecke „Schauinsland“. Beliebt ist sie vor allem bei Motorradfahrern und genau die kontrollieren heute Tuningexperte Florian Mack und seine Kollegen von der Polizei Freiburg. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf illegalen Tuningteilen und Modifikationen. Schon beim ersten Fall wird Florian Mack fündig - der Fahrer hat zu schmale Spiegel verbaut.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen