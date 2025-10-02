Unterwegs mit dem mobilen SägewerkJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.10.2025: Unterwegs mit dem mobilen Sägewerk
61 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12
Karl Heinz-Hillmer ist Besitzer eines mobilen Sägewerks. Damit fährt er durch Norddeutschland und verarbeitet bis zu elf Meter lange Baumstämme zu Brettern und Kanthölzern. Heute geht es für ihn zu Stammkunde Sven Balck. Der Zimmermeister Sven Balck hat ihn mit dem Sägen zahlreicher Eichen und Douglasien beauftragt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen