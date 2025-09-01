Thema u.a.: BBQ-Event am Lehnitzsee mit Grill-Azubi AnnaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.09.2025: Thema u.a.: BBQ-Event am Lehnitzsee mit Grill-Azubi Anna
Folge vom 01.09.2025
Beim BBQ-Event am Lehnitzsee zeigt Auzubi Anna, was sie von Grillprofi Josh Jabs gelernt hat. Auf dem Rost liegen Rindersteak, Iberico-Filet und das sogenannte Mumienfleisch – eine besondere Reifekreation mit Überraschungseffekt. Jetzt muss Anna zeigen, was sie alles am Grill schon kann.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
