Folge vom 02.09.2025: Thema u. a.: Ordnungsamt Rüdesheim und Frankfurts Kleingartenkontrolleurinnen
61 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12
Ob parken im Halteverbot, Alkohol auf dem Spielplatz oder E-Scooter auf dem Gehweg, die Ordnungspolizei Rüdesheim kontrolliert genau. Mit klaren Ansagen sorgen sie für Sicherheit im öffentlichen Raum. Dabei stoßen sie heute auf ungewöhnliche Situationen und kuriose Ausreden und Im Frankfurter Kleingartenverein „Gutleut“ führen Claudia Geist und Katrin König heute eine Kontrolle durch und prüfen ob alle Regeln eingehalten werden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
12
