Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.09.2025: Thema u. a.: Polizeistreife Wolfenbüttel und Ostsee-Reiniger
62 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Carolin Spilker und Matthais Pintak von der Polizei Wolfenbüttel sind auf Streife unterwegs. Die Polizisten haben es mit einem mutmaßlichen Kennzeichen-Diebstahlt zu tun, das auf eine Vorbereitungstat für ein Verbrechen hinweist... Stefan Reimer sorgt dafür, dass die Ostsee ein bisschen sauberer wird. Zusammen mit Tauch-Partner Sven Janofsky taucht er diesmal an der Seebrücke im Ostseebad Grömitz nach allem, was Touristen hier so verlieren. Was wird er heute wohl finden?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
